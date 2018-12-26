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Начальник ОГИБДД, избивший человека, предстанет перед судом в Дагестане

Общество

Находясь при исполнении, полицейский превысил должностные полномочия

Буйнакск, Дагестан, 26 декабря 2018, 11:00 — REGNUM  Начальник отдела ГИБДД по Буйнакскому району Дагестана Казим Алиев в ближайшее время предстанет перед судом. Его обвиняют в превышении полномочий с применением насилия, сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Напомним, в начале октября житель Буйнакского района заявил в местную прокуратуру о нанесении ему телесных повреждений сотрудником полиции. В рамках проверки межрайонный следственный отдел установил, что Алиев остановил машину потерпевшего, перегородив проезд своим автомобилем «Lexus LX570».

Офицер в грубой форме потребовал представить документы на транспорт и водительское удостоверение, оскорбляя при этом водителя нецензурной бранью. Затем, достав ключи из замка зажигания автомобиля потерпевшего, демонстративно бросил их ему в лицо, ударил несколько раз по голове и по шее и уехал с места происшествия. Информация о задержании начальника ОГИБДД появилась два месяца назад — 25 октября.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что фигурантом уголовного дела также стал начальник отдела ГИБДД по Бабаюртовскому району Дагестана. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть трёх человек.

Происшествие произошло 1 декабря 2018 года на федеральной трассе Астрахань — Махачкала. Как установило следствие, Абуев, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21 124. Водитель легковушки и двое его пассажиров от полученных травм скончались.

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