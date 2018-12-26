67% жителей Южной Кореи готовы стать донорами — СМИ

Сеул, , 11:16 — REGNUM Согласно опросу, двое из трех жителей Южной Кореи готовы пожертвовать органы и ткани для трансплантации. Однако, лишь 2,6% населения страны действительно состоят в реестре доноров, сообщает YTN.

Корейский центр по контролю и предупреждению заболеваний с 30 ноября по 6 декабря провел онлайн опрос на тему донорства, в котором приняли участие более 1000 человек старше 19 лет.

Согласно опросу, 67% проголосовавших готовы пожертвовать свои органы. Оставшиеся 33% сообщили, что не владеют нужной информацией или просто бояться.

В настоящее время в Южной Кореи более 30 000 человек стоят в очереди на получение нужных органов. Кроме того, только у 9,9 человек из 1 млн при смерти мозга извлекают органы на трансплантацию, в то время как в таких развитых странах как Испания, США и Италия эта цифра достигает 46.9, 31.96 и 28.2 человек соответственно.

Согласно статистическим данным, количество человек, пожертвовавших свои органы после смерти мозга, в 2014 году составило 446 человек, в 2015 — 501 человек, в 2016 — 573 человек, в 2017 — 515 человек.