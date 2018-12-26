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Виртуальные градостроители: в игре Skyrim появится новый материк

Общество

Первый крупный анонс будущего проекта состоится в начале 2019 года

Роквилл, США, 26 декабря 2018, 11:00 — REGNUM  Разработчики крупной модификации Beyond Skyrim для игры The Elder Scrolls V: Skyrim выпустили первый видеодневник разработки. Ролик, опубликованный на YouTube-канале проекта, рассказывает о прогрессе в создании фэнтезийного материка Тамриэль на базе игры.

Команда разработчиков сообщила, что большинство игровых локаций практически готовы к релизу. Среди них места, знакомые всем фанатам серии игр The Elder Scrolls: Roscrea, Cyrodiil, Iliac Bay, Atmora и Morrowind. В каждой из локаций игроков будут ожидать десятки уникальных заданий и сотни прописанных диалогов, над которыми сейчас работают сценаристы проекта. Также для модификации пишется уникальный саундтрек, призванный подчеркнуть фэнтезийную атмосферу проекта. Разработчики обещают сделать первый крупный анонс в начале 2019 года, он будет связан с Beyond Skyrim: Morrowind.

Напомним, что Beyond Skyrim — крупная модификация, создаваемая целой командой разработчиков. Целью модификации является воссоздание материка Тамриэль (место действия всех игр в серии The Elder Scrolls) на базе игры The Elder Scrolls V: Skyrim. Проект создаётся на бесплатной основе, его идея была тепло принята игроками и фанатами The Elder Scrolls.

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