Бойца Хабиба Нурмагомедова приняли за боевика

Москва, , 10:52 — REGNUM Двух выходцев из Дагестана, намеревавшихся вылететь в Турцию, задержали в одном из аэропортов Москвы. Сотрудники пограничной службы заподозрили их в желании примкнуть к террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Одним из задержанных оказался всемирно известный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, передает 26 декабря Eurosport.

Прибывшие на место инцидента оперативники узнали чемпиона UFC в легком весе, сделали с ним фото и посодействовали дальнейшему прохождению пограничного контроля. Однако отмечается, что боец остался недоволен произошедшим.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов уже посещал Турцию. По приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана спортсмен принял участие в открытии самого большого аэропорта в стране.