Утерянный картридж с игрой Simcity нашёлся спустя 27 лет

Лас-Вегас, США, , 10:48 — REGNUM Версия игры Simcity для консоли Nintendo Entertainment System была анонсирована в 1991 году, но так и не вышла в продажу. Спустя почти 27 лет основатель фонда Video Game History Foundation Фрэнк Чифальди смог получить рабочий картридж с игрой и оцифровать её, сообщается на официальном сайте организации.

Фрэнк Чифальди отметил, что Simcity для NES является «Святым Граалем для коллекционеров». В существование этого проекта на физическом носителе не верил никто. Тем не менее Чифальди обнаружил картридж с незавершённой версией игры на тематической выставке Retro Game Expo в Портлэнде в 2017 году. Спустя год у сотрудников Video Game History Foundation появилась возможность оцифровать Simcity и полноценно сыграть в неё. Видео с игровым процессом этого «утерянного» проекта Чифальди и его команда опубликовали на собственном YouTube-канале.

Также представители Video Game History Foundation рассказали об истории разработки проекта. В январе 1991 года разработчики Уилл Райт (создатель Simcity и The Sims) и Сигеру Миямото (создатель Mario) объявили о своём желании перенести игру SimCity на консоли Nintendo Entertainment System и Super Nintendo Entertainment System. В апреле 1991 года игра вышла только на SNES. О версии для NES не было никакой информации до тех пор, пока её не обнаружили представители фонда Чифальди.

Напомним, что Simcity — это видеоигра, ставшая первым представителем жанра «градостроительный симулятор». Геймер видит игровое пространство сверху и создаёт собственный город, развивая жилые и промышленные зоны. Игровой процесс учитывает уровень жизни населения и настроение граждан. В серии вышло шесть официальных игр и шесть спинофов.

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