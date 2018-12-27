Семь сериалов о профессии спасателя

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 27 декабря, отмечают День спасателя Российской Федерации. Именно в этот день в 1990 году был образован Российский корпус спасателей. Дата принятия постановления Совета Министров РСФСР считается временем образования МЧС. ИА REGNUM составило подборку российских сериалов, рассказывающих о профессии спасателя.

«Пять минут тишины»

Детективный телесериал канала НТВ рассказывает о буднях бойцов поисково-спасательного отряда 42−21. По сюжету, выпускник Академии МЧС Александр Грек готовится к стажировке в штабе, но неожиданно его отправляют в Карелию в горноспасательный отряд. Стажер уверен, что задержится здесь всего на несколько дней, но командир советует ему приготовиться к серьезной работе. Уже на первом происшествии Александр рвется помочь, но задание оборачивается для новичка катастрофой.

«Пять минут тишины. Возвращение»

Во втором сезоне Александр Грек получил документы об успешном прохождении стажировки и уехал в Москву. Однако устроиться на новом месте ему не удаётся, поэтому молодому спасателю приходится вернуться в Карелию. Из-за личных разногласий командир принимает бывшего сотрудника с большой неохотой. Но общее дело заставляет спасателей забыть о конфликте и действовать, как подобает профессионалам.

«Линия огня»

Главный герой еще одного детективного сериала телеканала НТВ — начальник караула пожарной части Токарев. До работы пожарным он был полицейским и теперь использует свои навыки, чтобы самостоятельно расследовать дело о халатности при закупке дыхательных аппаратов. Токарев выясняет, что оборудование в часть поставляла компания бизнесмена Колосова, с которым он дружил в юности. Однако пожарный не успевает поговорить с бывшим товарищем, так как Колосова убивают. Теперь Токарев обязан довести расследование до конца.

«Между двух огней»

Героями сериала «Между двух огней» на канале «ТВ Центр» стали бойцы пожарной части, которые каждый день рискуют своей жизнью. Главный герой, командир отделения Алексей, оказывается между двух огней не только на работе, но и в личной жизни. Он собрался сделать предложение своей возлюбленной Дарье, но вдруг встречает бывшую жену Софию, которая три года назад внезапно бросила его. Неугасшая любовь нарушает все планы.

«Спасатель»

В небольшом городе на Карельском перешейке происходит таинственное убийство жены начальника спасательного отряда Георгия Уварова. В тот же день исчезает семья местного бизнесмена и давнего соперника Георгия — Дмитрия Новикова. Все улики указывают на виновность Уварова в обоих преступлениях. Главному герою мини-сериала от телеканала НТВ предстоит найти убийцу жены и выполнить свой профессиональный долг — отыскать потерявшуюся в объятых огнем лесах семью Новикова.

«ЧС. Чрезвычайная ситуация»

В центре сюжета драматического сериала телеканала НТВ — команда спасателей, постоянно ищущих равновесие между личной радостью и самопожертвованием ради того, чтобы спасать людей. Разрешая чрезвычайные ситуации, они приносят в жертву работе все остальное. При этом в жизни каждого из них есть своеобразная ЧС, которую никто не сможет разрешить, кроме них самих.

«Спасатели»

Документальный сериал «Спасатели» на казахстанском телеканале «Хабар» основан на реальных событиях. В каждой серии воссоздана ситуация, представлявшая угрозу жизни людей: пожар, автомобильная катастрофа, ограбление и другие. При этом сериал не только рассказывает о реальных угрозах, но и учит с ними справляться. Например, зритель может узнать, как оказывать первую помощь до приезда скорой при сердечном приступе или правильной эвакуации из горящего здания

Профессиональный праздник сегодня отмечают спасатели, которые работают и служат в территориальных, муниципальных и частных спасательных службах, разных видах пожарной охраны, нештатных, общественных спасательных организациях и МЧС.

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