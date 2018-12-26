Мэрию Новосибирска через суд обязали отремонтировать дороги в Академгородке

Новосибирск, , 10:06 — REGNUM Центральный районный суд Новосибирска обязал мэрию города ликвидировать колею на дорогах в Академгородке. Соответствующее решение по иску прокурора Советского района к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса было вынесено накануне, 25 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Основанием предъявления иска в суд послужили результаты проверки, проведённой прокуратурой Советского района в сентябре 2018 года. Было установлено, что дорожное полотно проспекта Лаврентьева имеет колею глубиной от 5 до 8 сантиметров, шириной до 130 сантиметров и длинной около 1,5 километра. Аналогичные нарушения были выявлены и на иных дорогах Советского района», — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

Требования прокурора суд удовлетворил в полном объёме. Мэрия Новосибирска в течение шести месяцев с момента вступления в силу решения суда должна отремонтировать дороги. Как заявили в региональной прокуратуре, ведомство проследит за своевременностью и качеством ремонта дорог.