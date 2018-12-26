Украина стала страной без перспектив — экс-спикер МИД

Киев, , 09:55 — REGNUM Население Украины массово эмигрирует из страны, поскольку не видит никаких перспектив, заявил бывший спикер МИД Украины Василий Филипчук 25 декабря в эфире телеканала NewsOne.

«Украина настолько стала непривлекательной страной для жизни, для работы, что мы работаем только как источник дешевой рабочей силы для других стран. Причем, очень интересно — я посмотрел статистику — у нас на первом месте Польша, по миграции трудовой, на втором месте знаете, какая страна? Россия. То есть 36% в Польшу, около 30% — в Россию», — заявил экс-чиновник.

Филипчук удивился высокому уровню миграции в РФ, поскольку считает, что между Украиной и Россией существует какой-то конфликт.

Бывший представитель МИД отметил, что люди едут, поскольку видят отсутствие на Украине перспектив развития, образования, а также хорошей работы.

Напомним, как заявил депутат Верховной рады от парламентского объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, в 2018 году Украину покинули 3,5 млн жителей.

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Власти Польши, в которой, по разным оценкам, работает около двух миллионов граждан Украины, обеспокоены новыми инициативами Германии, которая намерена принимать на работу граждан стран, не входящих в ЕС. Если это решение будет принято, поляки рискуют потерять от полумиллиона до миллиона украинских работников.

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