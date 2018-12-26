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В Югре зарегистрировано 40 заболевших гриппом

Общество

Большинство заразилось «гонконгским» гриппом — вирусом H3N2

В Югре зарегистрировано 40 заболевших гриппом
jarmoluk
Грипп

Ханты-Мансийск, 26 декабря 2018, 09:47 — REGNUM  В Югре наблюдается подъём гонконгского гриппа. К 24 декабря 2018 года подтвердились восемнадцать случаев заражения вирусом H3N2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Роспотребнадзора по ХМАО.

«За неделю проведено 1232 исследования на грипп у 540 обследуемых, выявлено 40 случаев гриппа: 18 случаев H3N2, один случай гриппа А, два случая парагриппа, два случая аденовируса, семь случаев РС-вируса и 10 случаев других вирусов», — говорится в сводке Роспотребнадзора по региону.

Как отмечают специалисты, эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по округу соответствует сезонному уровню. По результатам еженедельного мониторинга с 17 декабря по 23 декабря заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Югре составила 70,87 человек на 10 тыс. населения, что на 11,53% ниже недельного эпидемического порога, выше относительно предыдущей недели на 1,63%.

Большинство заболевших ОРВИ — это дети от трёх до шести лет. Среди них большинство непривитых, и уровень заболеваемости составил 342,81 человек на 10 тыс.

На карантин в Югре закрыта одна школа, один класс в одной из школ и две группы в детских садах.

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Грипп, ОРЗ
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