Ассоциация помощи бедным в Париже пригласила пожилых людей в оперу

Париж, , 09:51 — REGNUM Ежегодно ассоциация помощи бедным во Франции Petits frères des pauvres организовывает ужин для одиноких и пожилых людей, передает Euronews.

В этом году в Рождество ассоциация пригласила больше ста пожилых людей в Парижскую оперу, известную как Опера Гарнье.

«Это пожилые люди, с которыми мы общаемся в течение года. Некоторые из них живут в своих домах, а некоторые постоянно находятся в больницах или домах престарелых. Это по-настоящему одинокие люди, у них нет семьи, нет друзей, очень мало социальных связей. На Рождество мы решили пригласить их в такую престижную обстановку», — объясняет Ноэли Мерло, координатор рождественских мероприятий в Париж от ассоциации Petits frères des pauvres.

В Рождество ужин для пожилых и одиноких жителей Парижа прошел в Опере Гарнье, историческом памятнике в центре столицы. Как отмечает издание, некоторые пришли туда впервые.

«Ах, Парижская опера, у нас нет возможности посещать ее каждый день, каждую неделю или каждый месяц! Поэтому, когда нам сказали, что нас приглашают в Оперу Гарнье, мы очень обрадовались. Даже раньше, когда нас увозили на другие мероприятия, было приятно. Рождество — это праздник», — поделился своими впечатлениями один из гостей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, опубликованному изданием Le HuffPost 24 декабря, каждый второй, или 51% жителей Франции делают себе подарок на Рождество.

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