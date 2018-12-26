12-летнюю отважную калужанку пригласили на Кремлевскую ёлку

Калуга, , 09:42 — REGNUM Дети-герои со всей России съехались в Москву на Президентскую елку, которая проходит в Кремле 26 декабря. Среди приглашенных — и пятиклассница из Калуги Светлана Лебедянцева. Как рассказала в беседе корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова, 12-летняя учащаяся калужской школы № 13 за свой смелый поступок награждена медалью «За мужество в спасении». Девочка в экстренной ситуации проявила силу духа и смекалку.

Летом 2018 года Светлана гостила у бабушки в посёлки Рябинки под Калугой. Днем 24 июня девочка вместе девятилетней подругой, тёзкой Светой Калошиной пошли гулять. Внезапно маленькая девочка провалилась в открытый, неприметный в траве и не имеющий ограждений, действующий канализационный колодец, глубиной около 2,5 метра. Самостоятельно выбраться из колодца девочка не смогла. Светлана Лебедянцева, не растерявшись, пришла на выручку. 15 минут она пыталась вытащить подругу из колодца, которую уже стало засасывать в грязевую жижу. Увидев в траве железную палку, Светлана протянула ее подруге и вытащила девочку из колодца. К счастью, ребёнок отделались испугом и не получил травм. Благодаря решительности и находчивости Светланы Лебедянцевой, удалось избежать трагедии.

«На президентскую ёлку в Кремль Свету Лебедянцеву повёз её папа Павел. Вместе с мамой Екатериной они воспитывают троих детей. Сама Света хорошо учится в школе и четыре года занимается легкой атлетикой, участвует в городских спартакиадах. Дети этой дружной семьи активно помогают в хозяйстве. Для поддержания здоровья и воспитания командного духа взрослые и маленькие Лебедянцевы любят ходить в походы и много путешествуют», — отметила детский омбудсмен Ольга Коробова.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Калуге детей, которые в экстремальных ситуациях спасли человеческие жизни, отметили наградами. Их юным спасателям вручил член Совета Федерации Алексей Александров. Благодарность получила 12-летняя Светлана Лебедянцева. Смелым и решительным юным калужанам также были вручены памятные подарки от областного парламента.

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