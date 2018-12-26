Сёлам в Павлодарской области планируют присвоить названия «со смыслом»

Павлодар, Казахстан, , 09:25 — REGNUM В Щербактинском районе Павлодарской области Казахстана планируют переименовать несколько сел, заявил 25 декабря аким (глава) района Азилхан Абеуов, сообщает издание Pavlodarnews.kz.

Чиновник считает, что необходимо переименовать те населенные пункты, чьи названия не несут смысловой нагрузки.

«Например, Татьяновка. Кто она такая, откуда пришла, чем занималась — неясно. То же самое — Галкино. От имени Галя произошло или нет. Вот Малиновка — отличное название, его оставим», — заявил Абеуов.

Он добавил, что местные жители хотят оставить прежние названия. Глава района считает, что если в названии населенного пункта нет смысловой нагрузки, то его нужно обязательно переименовывать.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря маслихат (представительный орган власти) Восточно-Казахстанской области одобрил переименование двух сел и четырёх сельских округов, который носят советские наименования.

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