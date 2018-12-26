Суд арестовал всех подозреваемых по делу о пожаре на шахте в Соликамске

Соликамск, Пермский край, , 09:23 — REGNUM Задержанные по подозрению в нарушении правил безопасности при ведении работ, которые привели к трагедии на шахте «Уралкалия» в Соликамске, отправлены в СИЗО. Такое решение накануне, 25 декабря, вынес Соликамский городской суд.

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Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана всем четверым сотрудникам ФГУП «УС-30 СМУ-680». Так. по решению суда, горных дел мастера Андрей К. и Игорь Ч., а также начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максим К. и начальник объекта Андрей А. пробудут за решёткой до 22 февраля.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 декабря в шахте ПАО «Уралкалий» на отметке 340 метров произошло возгорание. В момент ЧП в стволе шахты находились 17 горняков. Восемь из них вышли на поверхность, девять человек остались в зоне задымления, спасти их не удалось.

По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, расследованием занимается центральный аппарат СКР. В рамках дела задержаны четыре человека. В настоящее время работы на руднике «Уралкалия» в Соликамске возобновлены. Подземный и надземный производственный комплекс рудоуправления вернулись к работе в штатном режиме.