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Наставника ФК «Енисей» Аленичева лишили прав за пьяное вождение

Общество

Машину тренера остановили стражи порядка в ночь с 17 на 18 ноября

Красноярск, 26 декабря 2018, 09:21 — REGNUM  Мировой суд Красноярска лишил главного тренера ФК «Енисей» Дмитрия Аленичева права на управление автомобилем на полтора года. Об этом пишет 26 декабря портал sibnovosti.ru.

Сообщается, что наставнику футбольного клуба также придется заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей за отказ от проверки на состояние опьянения. Ранее стало известно, что машину Аленичева остановили стражи порядка в ночь с 17 на 18 ноября.

Инспекторам показалось, что водитель нетрезв, однако от освидетельствования он отказался. В результате на Аленичева был составлен протокол об административном правонарушении, а автомобиль отбуксировали на штрафстоянку.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября наставник красноярского футбольного клуба «Енисей» Дмитрий Аленичев заявил, что вся негативная информация, которая появляется в СМИ в его адрес, исходит от недоброжелателей с целью испортить его репутацию и вынудить уйти в отставку.

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