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Олег Кожемяко: Пусть 2019 год принесёт в ваши дома мир и согласие!

Общество

Губернатор поздравил с наступающим Новым годом

Олег Кожемяко: Пусть 2019 год принесёт в ваши дома мир и согласие!
Иллюстрация: Пресс-служба администрации Приморского края
Олег Кожемяко

Владивосток, 26 декабря 2018, 10:25 — REGNUM  Поздравляя жителей Приморского края с наступающим Новым годом, губернатор Олег Кожемяко отметил, что в 2018-м заложена крепкая основа для успешного развития региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«От всей души поздравляю вас с Новым годом! Это один из самых любимых и долгожданных праздников, который по традиции мы встречаем в кругу самых близких и дорогих нам людей. Это время, когда мы вспоминаем самые важные и значимые события уходящего года и строим планы на будущее.

Для каждого из нас этот год запомнился чем-то особенным. Произошли важные изменения и в жизни нашего края. Мы добились признания Владивостока столицей Дальневосточного федерального округа, заложили крепкую основу для успешного развития всего Приморья.

Дорогие друзья! В новом году нам предстоит улучшить социальную сферу края, решить все накопившиеся вопросы. Уверен, объединив усилия, мы сможем изменить Приморье к лучшему, сделать его процветающим и комфортным для жизни людей.

Я хочу поблагодарить каждого за поддержку, неравнодушие и желание двигаться вперед. Вместе мы сможем больше. Наше будущее и будущее нашего края зависит только от нас!

Пусть 2019 год принесет в ваши дома мир и согласие, достаток и семейный уют. От всей души желаю вам счастья, здоровья и удачи во всех начинаниях!» — сказал Олег Кожемяко.

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