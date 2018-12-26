В Москве заработал первый информцентр ЦППК для туристов

Москва, , 09:14 — REGNUM Сегодня, 26 декабря, в Москве открывается первый информационный центр Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) для туристов. Информцентр заработает на площади Ярославского вокзала, сообщается на портале мэра Москвы.

В информцентре ЦППК можно будет узнать всё об экскурсиях на электричках в Подмосковье и соседние регионы.

Также сотрудники ТИЦ, владеющие английским языком, расскажут про музеи Москвы, памятники культуры, культурные и спортивные мероприятия, проходящие в столице.

Информцентр ЦППК будет работать ежедневно с 09:00 до 20:00 кроме 31 декабря, 1 и 2 января.

В планах ЦППК создать в Москве целую сеть туристско-информационных центров — они могут появиться вблизи зданий столичных вокзалов Курского, Павелецкого, Белорусского и Киевского вокзалов.

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Как сообщало ИА REGNUM, с четырёх вокзалов Москвы в Подмосковье с 15 декабря начали курсировать новогодние экскурсионные экспрессы. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запустила новогодние электрички — «Зимние экспрессы».

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