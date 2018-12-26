В Астане планируют завершить строительство проблемных объектов до 2020 года

Астана, , 09:11 — REGNUM Акимат (администрация) Астаны разработал дорожную карту по завершению строительства проблемных объектов до конца 2020 года, сообщили 25 декабря в пресс-службе акимата Астаны.

Для сокращения количества проблемных объектов в городе действует межведомственная комиссия по вопросам долевого участия в жилищном строительстве при администрации.

По результатам деятельности комиссии в 2018 году количество проблемных объектов удалось сократить с 62 до 28.

Напомним, 5 сентября в акимате Астаны сообщили, что проблемы долевого строительства в городе решаются через программу жилищного строительства «Нурлы жер», в которой принимают участие 36 объектов.

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