Глава Забайкалья: Пусть в семьях рождаются дети!

Чита, , 10:25 — REGNUM Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, поздравляя жителей России с наступающим Новым годом, пожелал, чтобы краше и комфортнее становились сёла и города, а в каждой семье царили любовь, достаток и взаимопонимание, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Осталось совсем немного времени до момента, когда бой курантов Спасской башни Кремля возвестит нам о наступлении Нового, 2019 года. Уходящий год был непростым, но, думаю, мы должны с благодарностью проводить его.

Как в детстве, мы встречаем Новый год с надеждой и радостью, с верой во всё самое лучшее. В новогоднюю ночь за праздничным семейным столом мы по старой доброй традиции желаем нашим близким крепкого здоровья и исполнения заветных желаний.

Пусть всё у нас будет хорошо! Пусть дети и старики всегда будут окружены теплом, вниманием и заботой. Пусть в каждой семье, в каждом доме, за каждым столом царят любовь, достаток и взаимопонимание. Пусть краше и комфортнее становятся наши сёла и города. Пусть крепнет, развивается и расцветает наш Забайкальский край и Россия! Пусть в семьях рождаются дети!» — сказал Александр Осипов.