Среда, 26 Декабря 2018 года
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На Камчатке из-за обледенения взлетно-посадочной полосы закрыли аэропорт

Общество

Если погодные условия не станут хуже, аэропорт будет открыт 26 декабря в 14:00 по местному времени (05:00 мск)

Петропавловск-Камчатский, 26 декабря 2018, 08:53 — REGNUM  Аэропорт Петропавловска-Камчатского «Елизово» закрыли из-за обледенения взлетно-посадочной полосы, сообщает 26 декабря пресс-служба правительства региона.

«Из-за обледенения взлетно-посадочной полосы воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если погодные условия не станут хуже, аэропорт будет открыт 26 декабря в 14:00 по местному времени (05:00 мск).

Напомним, с 25 по 27 декабря МЧС РФ по Камчатскому краю объявило повышенную опасность схода лавин со склонов вулканов и сопок. Объявлено штормовое предупреждение. Лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника.

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