На юго-западе Китая задержали наркоторговцев с десятками килограммов опиума

Куньмин, Китай, , 08:39 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала троих подозреваемых в контрабанде наркотиков и изъяла у них 52,34 кг опиума, сообщает 26 декабря агентство Синьхуа.

В начале декабря полиция города Тэнчун получила информацию о планирующейся злоумышленниками сделке по приобретению наркотиков из Мьянмы. Затем полиция немедленно инициировала спецоперацию в Дэхун-Дай-Качинском автономном округе провинции Юньнань, расположенном на границе с Мьянмой.

В результате 21 декабря были арестованы трое подозреваемых, у которых было конфисковано 52,34 кг опиума. Расследование продолжается.

Напомним, что китайская провинция Юньнань является своего рода передовой КНР по борьбе с наркотиками, поскольку она граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Таиланд, Лаос и Мьянма.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае за прошедшие три года активной борьбы с наркоманией количество потребителей наркотиков упало на 63% в 2018 году в сравнении с 2015 годом.

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