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Япония возобновит китобойный промысел в коммерческих целях

Общество

Японские китобои возобновят промысел с июля следующего года

Токио, 26 декабря 2018, 08:35 — REGNUM  Япония выйдет из Международной комиссии по промыслу китов с тем, чтобы возобновить китобойный промысел с июля будущего года, заявили 26 декабря в правительстве страны, сообщает французский телеканал BFM TV.

По сути, Япония никогда и не отказывалась от забоя китов, оправдывая его целями «научного исследования». С выходом же из комиссии Токио открыто возобновляет этот промысел в коммерческих целях.

Как отметил пресс-секретарь правительства Йошихиде Суга, японские китобои пока воздержатся от промысла в Антарктике и Южном полушарии, ограничиваясь «территориальными водами и исключительной экономической зоной» Японии.

Напомним, целью Международной китобойной комиссии является обеспечение надлежащего сохранения популяций китов для того, чтобы сделать возможным упорядоченное развитие китобойного промысла. В 1985−86 годах комиссия ввела мораторий на коммерческий китобойный промысел любых видов.

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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