Япония возобновит китобойный промысел в коммерческих целях

Токио, , 08:35 — REGNUM Япония выйдет из Международной комиссии по промыслу китов с тем, чтобы возобновить китобойный промысел с июля будущего года, заявили 26 декабря в правительстве страны, сообщает французский телеканал BFM TV.

По сути, Япония никогда и не отказывалась от забоя китов, оправдывая его целями «научного исследования». С выходом же из комиссии Токио открыто возобновляет этот промысел в коммерческих целях.

Как отметил пресс-секретарь правительства Йошихиде Суга, японские китобои пока воздержатся от промысла в Антарктике и Южном полушарии, ограничиваясь «территориальными водами и исключительной экономической зоной» Японии.

Напомним, целью Международной китобойной комиссии является обеспечение надлежащего сохранения популяций китов для того, чтобы сделать возможным упорядоченное развитие китобойного промысла. В 1985−86 годах комиссия ввела мораторий на коммерческий китобойный промысел любых видов.