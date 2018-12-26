В Дагестане выясняют причины обрушения моста и устраняют последствия

Буйнакск, Дагестан, , 08:45 — REGNUM Последствия обрушения автомобильного моста в дагестанском Буйнакске будут устранены в течение трёх-пяти дней. На объекте работает комиссия из представителей министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана, регионального МЧС, филиала РЖД и госучреждения «Дагестанавтодор», сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе минтранса республики.

Напомним, накануне, 25 декабря, примерно в 15:00 произошло обрушение металлической конструкции реконструируемого дорожного моста. Происшествие случилось во время бетонирования плиты проезжей части.

Мост находится над железнодорожными путями и является объездным, помимо него имеется ещё и основная дорога. Инфраструктура железной дороги не повреждена, так как обрушенная конструкция повисла на расстоянии 50 см от поверхности рельсов, сообщают в министерстве. Ремонтные работы продолжались уже более года и должны были завершиться в январе-феврале 2019 года.

Следственный комитет Дагестана и региональный минздрав сообщают, что в результате обрушения пострадали трое рабочих — сотрудники подрядной организации «Дагестанавтодор», находящиеся на объекте. Одному из них причинен тяжкий вред здоровью. Все они были доставлены в больницу в городе Буйнакске.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту обрушения моста СК РД возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека». Следователи выясняют причины обрушения, опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия. Также изъята техническая и служебная документация, в том числе в организации, проводящей ремонт.

В связи с инцидентом проверку проводят и сотрудники Южной транспортной прокуратуры. Среди возможных причин обрушения моста предварительно называются нарушения правил строительства, неправильная проектировка и использование некачественных материалов.

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