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В Казахстане назвали сумму ущерба от массовой гибели рыбы в реке Урал

Общество

Собрано 4,165 тонны погибшей частиковой рыбы

Астана, 26 декабря 2018, 08:30 — REGNUM  Сумма ущерба от массовой гибели рыбы в городе Атырау составила 4,2 млн тенге ($11 316), заявил глава областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Данияр Баймагамбетов, сообщает 26 декабря агентство «КазТАГ».

По словам главы инспекции, в настоящее время собрано 4,165 тонны погибшей частиковой рыбы. По факту гибели рыбы проводится два досудебных расследования.

Кроме того, департамент экологии Атырауской области проверяет ТОО «Атырау су арнасы» и планирует проверить Атыраускую ТЭЦ и два рыбоводных завода.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что в рыбе из реки Урал в казахстанском городе Атырау обнаружено повышенное содержание аммиака.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане подтвердили наличие аммиака в мертвой рыбе из реки Урал

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Экологические проблемы Туркестана
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