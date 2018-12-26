В Казахстане назвали сумму ущерба от массовой гибели рыбы в реке Урал

Астана, , 08:30 — REGNUM Сумма ущерба от массовой гибели рыбы в городе Атырау составила 4,2 млн тенге ($11 316), заявил глава областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Данияр Баймагамбетов, сообщает 26 декабря агентство «КазТАГ».

По словам главы инспекции, в настоящее время собрано 4,165 тонны погибшей частиковой рыбы. По факту гибели рыбы проводится два досудебных расследования.

Кроме того, департамент экологии Атырауской области проверяет ТОО «Атырау су арнасы» и планирует проверить Атыраускую ТЭЦ и два рыбоводных завода.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что в рыбе из реки Урал в казахстанском городе Атырау обнаружено повышенное содержание аммиака.

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