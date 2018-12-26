Водителям из Дагестана вручат ордена за спасение выпавшего из окна ребёнка

Махачкала, , 15:45 — REGNUM Водителей маршрутного такси из города Махачкалы Тагира Магомедова и Айдемира Кулдуева, спасших выпавшего из окна ребёнка, наградят орденами «За заслуги перед Республикой Дагестан». Указ о присвоении государственных наград подписал глава региона Владимир Васильев, передаёт 26 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, инцидент произошёл в городе Махачкале 11 декабря 2018 года. Тагир Магомедов случайно заметил ребёнка, повисшего на оконном карнизе пятого этажа многоквартирного дома. Пятилетняя девочка осталась одна: её отец был на работе, а мать вышла в магазин.

Магомедов позвал на помощь своего товарища Айдемира Кулдуева. Сорвавшегося вниз ребёнка мужчинам поймать не удалось, но они максимально смягчили падение. В результате девочка отделалась незначительными ушибами.

Читайте также: В Дагестане прохожие поймали выпавшего из окна ребёнка

Момент спасения был зафиксирован камерами наружного наблюдения, а видео попало в социальные сети и получило широкое распространение по всей стране. На следующий день Магомедова и Кулдуева пригласили в правительство Дагестана и вручили памятные подарки. Тогда же руководитель администрации главы и правительства региона Владимир Иванов объявил, что будет ходатайствовать перед Владимиром Васильевым о присвоении водителям государственных наград республики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане наградили мужчин, спасших выпавшую из окна девочку