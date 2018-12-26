В США Никулину продлили срок проведения психиатрического обследования

Нью-Йорк, США, , 08:02 — REGNUM Гражданину РФ Евгению Никулину, которого в США обвиняют в киберпреступлениях, продлили сроки проведения психиатрического обследования. Медицинский отчёт о душевном состоянии россиянина должен быть представлен суду Соединённых Штатов до 8 февраля. Это следует из постановления федерального суда Северного округа штата Калифорния.

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Эту информацию подтвердил и адвокат обвиняемого Аркадий Бух, пишут «Известия». По словам защитника, обследование было продлено на 15 дней по просьбе госпиталя исправительного учреждения Metropolitan Detention Center в Лос-Анджелесе, где содержится Евгений Никулин. Ранее предполагалось, что отчёт будет готов уже к концу января.

Правозащитник добавил, что дальнейшая судьба Никулина будет решаться на предстоящем судебном заседании, которое намечено на 12 февраля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин РФ Евгений Никулин был задержан в октябре 2016 года в Праге по запросу американских спецслужб. Оказалось, что американский суд штата Калифорния обвиняет его в совершении хакерских атак на некие «цели» в Соединённых Штатах.

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В ноябре 2016 года в министерство юстиции Чехии от российских властей поступило требование выдать им Никулина. В России он обвиняется в совершении в 2009 году кражи с помощью интернета $3450. 30 марта 2018 года чешские власти экстрадировали гражданина РФ в США, где ему были предъявлены обвинения в совершении хакерских атак. Никулин себя виновным не признает.

Добавим, что в сентябре 2018 года в посольстве России в США заявили, что при содержании в чешской тюрьме на гражданина России Евгения Никулина оказывалось психологическое давление с возможными намерениями заставить его пойти на сделку с американскими спецслужбами.

В октябре было принято решение назначить гражданину РФ обязательное психиатрическое обследование, чтобы установить степень его вменяемости и способность предстать перед судом присяжных.

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