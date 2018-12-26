Снег и гололедицу обещают москвичам синоптики 26 декабря

Москва, , 07:47 — REGNUM Сегодня, 26 декабря, в столице России ожидается снег, местами на дорогах — гололедица. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

«Облачно. Снег. Местами гололедица», — говорится в сообщении на сайте метеослужбы.

По сведениям синоптиков, днем 26 декабря столбики термометров в мегаполисе покажут −9…−7 °С, ветер ожидается южный, его скорость составит 5−10 м/с, атмосферное давление 738 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре погоды «Фобос» уведомили, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается небольшой снег, температура воздуха опустится до — 7 °C.

Читайте также: Синоптики рассказали москвичам о погоде на Новый год