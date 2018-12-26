На Курилах состоялось торжественное заселение общежитий для военных

Петропавловск-Камчатский, , 07:47 — REGNUM На Курильских островах Итуруп и Кунашире сданы четыре современных общежития для семей военнослужащих Восточного военного округа Минобороны РФ, сообщает 26 декабря пресс-служба округа.

Так, на островах состоялось торжественное заселение современных общежитий квартирного типа для военнослужащих по контракту, двух на Итурупе и еще двух — на Кунашире.

«Новое жилье получили 188 семей военнослужащих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в следующем году будут построены и сданы еще три общежития, два на Итурупе, один — на Кунашире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии выразили протест по поводу строительства жилья для российских военных на островах Итуруп и Кунашир. В японском правительстве напомнили, что информация о строительстве общежитий на «спорных» островах Курильской гряды появилась в момент интенсивных переговоров по заключению мирного договора между двумя странами.

Напомним, основным препятствием для заключения мирного договора между Токио и Москвой являются претензии Японии на острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи. Россия отвергает эти претензии, но власти обеих стран надеются прийти к мирному договору.

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