Минздрав РФ поможет гражданам есть меньше сладкого

Москва, , 07:35 — REGNUM Гражданам России помогут ограничить употребление в пищу сахара и соли. Соответствующие законодательные инициативы собирается разработать Минздрав РФ, сообщает 26 декабря РИА Новости.

Отмечается, что о планах министерства рассказал замглавы Минздрава РФ Олег Салагай в ответ на обращение члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева (ЛДПР).

Ранее стало известно, что российский парламентарий выступил с инициативой о законодательном запрещении продажи в школах и других учреждениях системы образования продажи продуктов с повышенным содержанием сахара и газированных напитков.

Также депутат предложил правительству РФ обязать производителей указывать на упаковке продуктов суточную норму потребления сахара, допустимую для детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля стало известно, что жители России потребляют сахара почти в два раза больше рекомендуемой нормы. По данным Роспотребнадзора, рекомендуемая норма потребления сахара на одного человека в год составляет 24 кг, в то время как в последние годы зафиксировано потребление сахара на одного гражданина РФ около 40 кг в год.

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