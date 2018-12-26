Депутаты Колымы пожаловались Медведеву на проблемы с авиабилетами

п. Ола, Магаданская область, , 06:56 — REGNUM Депутаты Магаданской областной думы обратились в правительство РФ с просьбой помочь разобраться с обеспечением авиаперевозок — спрос на билеты для желающих выехать превышает предложения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу парламента.

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В очередной раз власти Колымы выразили обеспокоенность ситуацией, сложившейся в сфере авиаперевозок — в 2019 году не избежать дефицита билетов.

«В следующем году полеты по маршруту «Москва-Магадан-Москва» будет выполнять единственный авиаперевозчик — компания «Россия» — на воздушном судне Б-777−300 с компоновкой 373 кресла. Весь год будет сохраняться интенсивность 4−5 рейсов в неделю, в пиковый период с 23 мая по 2 октября — самолеты будут летать ежедневно, но и это не гарантирует всем желающим возможность вылета», — пояснили депутаты в обращении к председателю правительства Дмитрию Медведеву.

В 2018 году спрос на авиабилеты в Москву превысил предложения. На данный момент уже нет в пролаже билетов ни на какой рейс. Аналогичная ситуация складывается и на 2019 год.

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По словам областного депутата, директора аэропорта Магадана Сергея Замараева, им было направлено в авиакомпании «Уральские авиалинии», «Россия», «Сибирь», «Аврора», «Аэрофлот», «Северный Ветер», «ИрАэро», «АЛРОСА» и «ЮТэйр» предложения о выполнении регулярных рейсов по различным направлениям из Магадана и обратно. Но желающих возить магаданцев не оказалось.

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Депутатский корпус считает просит правительство РФ оперативно принять меры по обеспечению авиаперевозок на территории Магаданской области.

«Субсидированные билеты не решат всей проблемы. Если мы получим субсидии, но не будет дополнительных рейсов, никто отсюда не улетит. Это наша реальность. Единственное решение вопроса — увеличение частоты рейсов. Если что-то случается и необходимо срочно вылететь на «материк», то сейчас фактически ни одна семья этого сделать не сможет — билетов нет, а цены на бизнес-класс устанавливаются заоблачные. Инвестиционная привлекательность региона — это и вопрос доступности территории, а если к нам доехать невозможно, то о какой привлекательности может идти речь?», — считает первый заместитель председателя Магаданской областной думы Александр Басанский.

Как сообщало ИА REGNUM, подобная ситуация не нова для Колымы, да и для всех дальневосточных регионов в целом. Это основная причина того, что Дальний Восток не чувствует себя частью России. Субсидированных билетов крайне мало ‑ и их раскупают мгновенно.