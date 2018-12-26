В Пекине скончался бывший глава Исследовательского бюро Госсовета КНР

Пекин, , 06:45 — REGNUM Бывший глава Исследовательского бюро Госсовета КНР, а также бывший руководитель ведущей группы партийных членов бюро Юань Му ушел из жизни в Пекине на 92-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает 25 декабря агентство Синьхуа.

Умер чиновник еще 13 декабря 2018 года, однако, известно об этом стало только сейчас. Юань родился в декабре 1927 года в уезде Синхуа провинции Цзянсу. В 1988 году он стал главой Исследовательского бюро Госсовета КНР. С августа 1990 по апрель 1995 года возглавлял ведущую группу партийных членов при бюро.

Юань был членом Постоянного комитета Народного поэтического консультативного совета Китая (НПКСК) 11-го созыва. Во время болезни и после смерти политика, ряд политических лидеров ЦК Компартии Китая выражали свое уважение и соболезнования Юаню и его близким.

Напомним, что бывший вице-председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Томур Давамата также недавно скончался в Пекине на 93-м году жизни.

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