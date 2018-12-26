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В США гадают: Стоит ли детям садиться на колени к Санта-Клаусу

Общество

Некоторые родители рассматривают этот рождественский ритуал как домогательство

Вашингтон, 26 декабря 2018, 06:03 — REGNUM  Газета The Washington Post опубликовала статью, в которой обсуждается, стоит ли заставлять ребенка садиться на колени к Санта-Клаусу в свете популяризации движения против сексуальных домогательств #MeToo.

В статье журналистки по гендерным и семейным вопросам Саманты Шмидт обсуждается вопрос, стоит ли настаивать, чтобы дети сидели на коленях у Санта-Клауса, если они плачут. Как правило, родители заставляют детей сидеть против их воли, чтобы сделать хорошую фотографию к Рождеству.

Журналистка отмечает, что для американских детей фотография на коленях у Санта-Клауса является своеобразным обрядом посвящения, однако не все родители едины в этом мнении. Для некоторых родителей, заявляет Шмидт, попытка рассматривать Санта-Клауса в свете #MeToo является политизированием праздника. Однако по ее мнению, детей необходимо с раннего возраста просвещать о гранях дозволенного и учить контролировать свое тело.

Напомним, движение #MeToo набрало популярность в американском обществе после обвинений голливудского продюсера Харви Вайнштейна в серии домогательств. Инцидент с Вайнштейном породил целую серий обвинений в сексуальных домогательствах среди кинозвезд и деятелей шоу-бизнеса.

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Секс-скандалы в США и их последствия
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