Кадыров услышал жалобу юного блогера

Грозный, , 05:40 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров услышал жалобу маленького мальчика, который в своем видео пожаловался на проблемы с водоснабжением в Грозном. Ответ Кадыров дал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В своем видео мальчик сообщает, что у него из обоих кранов течет горячая вода. Ребенок пообещал пожаловаться Рамзану Кадырову, если водоканал не сделает один кран с холодной водой, а другой — с горячей.

«Ох, ты какой грозный чеченский блогер! Небось, напугал своих подписчиков. Рамзан Кадыров услышал», — заявил глава Чечни в ответ мальчику.

Кадыров поинтересовался, услышал ли просьбу ребенка мэр Грозного Ибрагим Закриев. Он также намекнул, что водоканалу пора разобраться с проблемой подачи воды в квартиры Грозного.

«Ждём, время пошло», — добавил Кадыров.