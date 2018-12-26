Великобритания исследует преследования христиан по всему миру

Лондон, , 05:22 — REGNUM Глава британского МИД Джереми Хант поручил провести расследование всех известных случаев притеснения христиан и выяснить, как Соединенное Королевство может им помочь, сообщает The Independent.

Расследование поручено епископу Труро Филиппу Моунтесфене. Ему необходимо будет разобраться, как Великобритания может помочь притесняемым в других странах христианам.

Хант подчеркнул, что его страна выступает за свободу вероисповедания. Результаты исследования планируют представить 29 декабря, однако неизвестно, успеют ли ответственные лица подготовить доклад к этом сроку.

По данным ИА REGNUM, 7 августа агентство Al Jazeera сообщило, что после четырех лет притеснения христиан в Ираке со стороны террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) это религиозное меньшинство нашло свое пристанище в Багдаде.

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