Метеорологи прогнозируют сильное похолодание от юга до севера Китая

Пекин, , 05:10 — REGNUM Государственная метеорологическая обсерватория Китая объявила «синий» уровень погодой опасности в связи с приходом мощного холодного фронта в ряд восточных и центральный провинций страны, передает 25 декабря агентство Синьхуа.

В период с вечера по местному времени 25 декабря и как минимум до 30 декабря холодный фронт накроет большую часть центральных восточных районов Китая, что приведет к резкому падению температур дна 6−8 градусов Цельсия.

В ряде районов Внутренней Монголии на севере Китая и провинций Цзилинь, Ляонин и Шэньси на северо-востоке Китая падение температур и вовсе может составить 12 градусов, отметили метеорологи. Особенно заметно влияние холодного фронта ожидается в среднем и нижнем течении реки Янцзы, где ожидается порывистый ветер.

В некоторых районах южных провинций Китая в предстоящие три дня ожидается снег с дождем, а на северо-востоке Китая — легкий до умеренного снег.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мощный снегопад замёл знаменитый Дворец Потала в китайском Тибете, из-за чего популярное туристическое место было закрыто для посещения туристов.

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