Дептранс Москвы поддержал удвоение штрафа за неоплаченную парковку

Москва, , 05:03 — REGNUM Департамент транспорта Москвы поддержал увеличение штрафа за неоплаченную парковку в два раза, заявил заместитель главы департамента Андрей Корнеев.

В таком случае штраф за неоплату парковки в Москве составит пять тысяч рублей. По словам Корнеева, действующий размер штрафа не удерживает водителя от правонарушения, поэтому увеличение штрафа является соразмерным наказанием.

Он подчеркнул, что если существует дифференциация стоимости парковки, которая имеет оплату по времени пребывания на стоянке, то сумма штрафа также должна дифференцироваться.

Напомним, с 15 декабря 2018 года в Москве выросла цена на парковку автомобилей. Отмечается, что в некоторых районах стоимость парковки увеличилась до 10 раз. Также был сокращен бесплатный интервал пребывания на парковке с 15 минут до пяти.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в столичном гайд-парке «Сокольники» прошел митинг против новых условий парковки. Протестующие были возмущены ростом цен на парковку автомобилей, которая в Центральном административном округе достигает 380 рублей в час.

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