Среда, 26 Декабря 2018 года
04:36:08 МСК

Африканская чума свиней вновь зафиксирована в провинции Гуандун на юге КНР

Общество

На одной из ферм уезда Боло уезда Хуэйчжоу из 90 свиней 11 оказались инфицированы опасным для животных вирусом и еще 11 погибли

Гуанчжоу, Китай, 26 декабря 2018, 04:25 — REGNUM  В Китае подтвержден очередной случай африканской чумы свиней в городе Хуэйчжоу провинции Гуандун, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР, передает 25 декабря агентство Синьхуа.

На одной из ферм уезда Боло уезда Хуэйчжоу из 90 свиней 11 оказались инфицированы опасным для животных вирусом и еще 11 погибли, сообщили в министерстве. Местные власти начали забой зараженных животных и дезинфекцию помещений фермы.

Напомним, что вирус опасен лишь для животных и не передается человеку. Первый случай в 2018 году в Китае был зафиксирован в августе в провинции Ляонин. С тех пор почти сотня вспышек была зафиксирована в 23 провинциях Поднебесной. Предыдущая вспышка была зафиксирована в провинции Фуцзянь, о чем сообщало ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: Еще одна вспышка чумы свиней зафиксирована в китайской провинции Фуцзянь

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чума свиней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить