Новая ВПП в «Шереметьево» откроется в апреле 2019 года

Москва, , 04:26 — REGNUM Третья взлетно-посадочная полоса (ВПП) столичного аэропорта «Шереметьево» откроется 4 апреля 2019 года, сообщил гендиректор аэропорта Михаил Василенко журналистам.

Он сообщил, что третью ВПП введут в строй 4 апреля 2019 года, и она начнет функционировать. Ранее ее планировалось открыть к началу чемпионату мира по футболу — 2018, который проходил в России. Строительство полосы идет с 2011 года.

Кроме того, в 2019 году в «Шереметьево» планируют ввести в эксплуатацию терминал C1 с пропускной способностью 20 млн пассажиров.