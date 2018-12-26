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Новая ВПП в «Шереметьево» откроется в апреле 2019 года

Общество

Строительство полосы идет с 2011 года

Москва, 26 декабря 2018, 04:26 — REGNUM  Третья взлетно-посадочная полоса (ВПП) столичного аэропорта «Шереметьево» откроется 4 апреля 2019 года, сообщил гендиректор аэропорта Михаил Василенко журналистам.

Он сообщил, что третью ВПП введут в строй 4 апреля 2019 года, и она начнет функционировать. Ранее ее планировалось открыть к началу чемпионату мира по футболу — 2018, который проходил в России. Строительство полосы идет с 2011 года.

Кроме того, в 2019 году в «Шереметьево» планируют ввести в эксплуатацию терминал C1 с пропускной способностью 20 млн пассажиров.

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Строительство и состояние аэропортов
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