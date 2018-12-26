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Китайские суды с 2015 года рассмотрели более 2800 случаев работорговли

Общество

За прошедшие три года наказание получили лица, проходящие по 403 эпизодам похищения детей и 288 случаев покупки похищенных женщин или детей

Пекин, 26 декабря 2018, 04:06 — REGNUM  Суды Китая рассмотрели 2806 случаев, касающихся похищения и торговли женщинами и детьми в период с 2015 по 2018 годы, сообщили в Верховном народном суде Китая, передает 25 декабря агентство Синьхуа.

За прошедшие три года наказание получили лица, проходящие по 403 эпизодам похищения детей и 288 случаев покупки похищенных женщин или детей, сообщили в суде. За этот же период судьи по всей стране вынесли приговор по 75 204 случаям изнасилования и 9889 случаям непристойного отношения по отношению к взрослым в насильственном порядке. В то же самое время, преступники были также наказаны по 11 519 случаям совращения детей в период с 2015 по 2018 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть окружных судов Верховного народного суда Китая рассмотрели 28 494 дела с момента их создания в 2015 и 2016 году. Их решения равны по силе решению самого Верховного народного суда.

Читайте ранее в этом сюжете: Окружные суды Верховного народного суда Китая рассмотрели уже 28,5 тыс. дел

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