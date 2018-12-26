В России вырос престиж вооруженных сил

Москва, , 02:57 — REGNUM Престиж российской армии в стране вырос за последние пять лет, сообщил Валерий Федоров, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения, в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Комментируя итоги проведенного в стране опроса, Федоров отметил, что перемены, коснувшиеся российских вооруженных сил в течение последних пяти лет, приветствуют 58% граждан. Сейчас гораздо больше, по сравнению в 2013 годом, жителей России верит в то, что «если понадобится», «армия сумеет постоять за нашу страну».

В ходе социологического исследования также выяснилось, что большинство опрошенных положительно относится к службе в российских вооруженных силах. При этом примерно половина юношей допризывного возраста (в возрасте 16 — 17 лет) не хотели бы служить в армии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным «Левада-центра», 58% жителей России очень надеются на улучшение жизни в новом году, пять же процентов, напротив, готовятся к худшему.

Читайте ранее в этом сюжете: Большинство граждан РФ смотрит в 2019 год с надеждой