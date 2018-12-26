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В России вырос престиж вооруженных сил

Общество

Люди верят, что армия сумеет постоять за нашу страну

Москва, 26 декабря 2018, 02:57 — REGNUM  Престиж российской армии в стране вырос за последние пять лет, сообщил Валерий Федоров, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения, в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Комментируя итоги проведенного в стране опроса, Федоров отметил, что перемены, коснувшиеся российских вооруженных сил в течение последних пяти лет, приветствуют 58% граждан. Сейчас гораздо больше, по сравнению в 2013 годом, жителей России верит в то, что «если понадобится», «армия сумеет постоять за нашу страну».

В ходе социологического исследования также выяснилось, что большинство опрошенных положительно относится к службе в российских вооруженных силах. При этом примерно половина юношей допризывного возраста (в возрасте 16 — 17 лет) не хотели бы служить в армии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным «Левада-центра», 58% жителей России очень надеются на улучшение жизни в новом году, пять же процентов, напротив, готовятся к худшему.

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Вооруженные силы России
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