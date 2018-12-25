Москва, , 23:56 — REGNUM Более 60 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы вечером 25 декабря. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

На текущий момент в аэропорту «Внуково» отменено три рейса и ещё 22 рейса задержано. В «Домодедово» отменено 14 рейсов и восемь рейсов задержано. В «Шереметьево» задерживается 15 авиарейсов.

Напомним, что такая ситуация наблюдается в аэропортах столичного авиаузла уже второй день. Накануне вечером из-за снегопада было отменено и задержано в общей сложности около 80 авиарейсов.

По прогнозам синоптиков, осадки в виде снега в Москве будут продолжаться до конца текущей недели.