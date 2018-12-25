Среда, 26 Декабря 2018 года
00:22:47 МСК

Более 60 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Общество

Работу столичных аэропортов нарушил снегопад

Москва, 25 декабря 2018, 23:56 — REGNUM  Более 60 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы вечером 25 декабря. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

На текущий момент в аэропорту «Внуково» отменено три рейса и ещё 22 рейса задержано. В «Домодедово» отменено 14 рейсов и восемь рейсов задержано. В «Шереметьево» задерживается 15 авиарейсов.

Напомним, что такая ситуация наблюдается в аэропортах столичного авиаузла уже второй день. Накануне вечером из-за снегопада было отменено и задержано в общей сложности около 80 авиарейсов.

По прогнозам синоптиков, осадки в виде снега в Москве будут продолжаться до конца текущей недели.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить