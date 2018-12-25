Названы самые популярные направления у российских туристов в 2018 году

Москва, , 23:44 — REGNUM Турция, Таиланд и Германия стали самыми популярными выездными туристическими направлениями у российских граждан в 2018 году. Об этом сообщили 25 декабря в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что Турция стала безусловным лидером общем рейтинга. По итогам года страна примет шесть миллионов туристов из России, что является рекордным показателям — фактически на Турцию приходится каждая пятая поездка российских граждан в дальнее зарубежье.

Высокую популярность турецких курортов в 2018 году эксперты связывают с низкой стоимостью раннего бронирования: у ряда компаний по раннему бронированию было продано 40−50% всего объёма туров.

В десятку наиболее продаваемых направлений вошли также Италия, Испания, Кипр, Греция, Объединённые Арабские Эмираты, Тунис и Франция.

В АТОР отмечают, что 80−85% всего выездного туристического спроса занимают пляжные направления. Турпоток из России в этом сегменте в 2018 году вырос выше рынка — на 10,9% в годовом выражении. Интерес российских граждан к экскурсионным и городским турам в европейский страны не настолько высок, и туристы всё же предпочитают тратить деньги на летний пляжный отпуск.

В целом, как сообщается, темпы роста количества поездок российских граждан в дальнее зарубежье в 2018 году упали почти в пять раз по сравнению с показателями роста 2017 года. За три квартала объёмы выездного турпотока увеличились всего на 7,34%, тогда как годом ранее это показатель составлял 35,9%).

Согласно прогнозам, по итогам года будет зафиксировано порядка 31 млн поездок российских граждан в дальнее зарубежье, а общий выездной поток увеличится до 44,7 млн человек.

Снижение темпов роста выездного туризма в 2018 году, как считают в АТОР, связано с естественным замедлением после бурного роста в 2017 году, а также сокращением реально располагаемых доходов населения и серьёзным ослаблением рубля. К этим же факторам относят и ЧМ-2018, который на пике туристического сезона оставил дома значительную часть платежёспособной аудитории.