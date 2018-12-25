Оппозиционный депутат: с Украины за год уехали 3,5 млн граждан

Киев, , 23:34 — REGNUM В 2018 году с Украины выехали 3,5 млн граждан, заявил лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщает 25 декабря «112 Украина».

По его словам, очень много граждан Украины работают в западных странах в самых разных видах бизнеса. Если бы украинские власти сделали в стране привлекательные условия работы, создали бы кластеры и хабы по развитию высоких технологий, то это могло бы привлечь обратно украинских граждан, отметил Рабинович.

Напомним, население Украины ежегодно сокращается, как из-за вымирания, так и из-за массовой эмиграции. Жизнь в стране становится хуже с каждым годом, при этом киевский режим не намерен что-то менять, а лишь продолжает усугублять ситуацию, набирая долги.