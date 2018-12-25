Среда, 26 Декабря 2018 года
00:00:33 МСК

Оппозиционный депутат: с Украины за год уехали 3,5 млн граждан

Общество

Они ищут лучшие условия работы

Оппозиционный депутат: с Украины за год уехали 3,5 млн граждан
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Миграция

Киев, 25 декабря 2018, 23:34 — REGNUM  В 2018 году с Украины выехали 3,5 млн граждан, заявил лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщает 25 декабря «112 Украина».

По его словам, очень много граждан Украины работают в западных странах в самых разных видах бизнеса. Если бы украинские власти сделали в стране привлекательные условия работы, создали бы кластеры и хабы по развитию высоких технологий, то это могло бы привлечь обратно украинских граждан, отметил Рабинович.

Напомним, население Украины ежегодно сокращается, как из-за вымирания, так и из-за массовой эмиграции. Жизнь в стране становится хуже с каждым годом, при этом киевский режим не намерен что-то менять, а лишь продолжает усугублять ситуацию, набирая долги.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить