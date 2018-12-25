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Путин подписал закон о сохранении доли в наследстве для предпенсионеров

Общество

Женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет смогут претендовать на обязательную долю в наследстве, несмотря на повышение пенсионного возраста

Москва, 25 декабря 2018, 22:47 — REGNUM  Президент России Владимир Путин 25 декабря подписал закон, наделяющий граждан предпенсионного возраста правом претендовать на обязательную долю в наследстве, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, с 1 января 2019 года правило Гражданского кодекса о наследовании нетрудоспособными лицами будет применяться также к женщинам, достигшим 55-летнего возраста, и мужчинам, достигшим 60-летнего возраста.

Поправки в законодательство внесены в связи с повышением возраста выхода на пенсию в России для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Таким образом действующие ранее нормы по обязательной доле в наследстве сохраняются прежними, несмотря на повышение пенсионного возраста.

Документ был принят Государственной думой 13 декабря и одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года.

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Пенсионная реформа
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