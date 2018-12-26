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Удалившая грудь свердловчанка покинула Россию

Общество

Приёмных детей ей так и не вернули

Екатеринбург, 26 декабря 2018, 07:02 — REGNUM  Удалившая грудь жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских покинула Россию. Об этом сообщают местные СМИ.

Как пишет издание Е1.ru, она вместе с семьёй уехала из России осенью и сейчас находится в Испании. Она и ещё адвокат готовят заявление в Европейский суд по правам человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Юлия Савиновских лишилась приёмных детей. Органы опеки забрали их после того, как узнали, что женщина удалила свою грудь. Обращение в суд не помогло. Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга, а затем и Свердловский областной отказались возвращать ей детей.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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