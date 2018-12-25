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Жители ДНР передали защитникам республики более 2 тонн новогодних подарков

Общество

Подарки состоят из домашней выпечки, детских рисунков, чая, вязаных вещей

Жители ДНР передали защитникам республики более 2 тонн новогодних подарков
Иллюстрация: Dnr-online.ru
Представители ОД «Донецкая Республика» передали для военнослужащих порядка 700 кг подарков

Донецк, 25 декабря 2018, 22:30 — REGNUM  Военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) получили от жителей республики более 2 т подарков к новогодним праздникам, заявил глава фракции в парламенте ДНР «Донецкая Республика» Валерий Скороходов, сообщает 25 декабря «Донецкое агентство новостей».

Как отметил заместитель начальника управления Народной милицией ДНР Эдуард Басурин, сбор помощи проходил во всех районах и городах республики. Новогодние подарки состоят из домашней выпечки, консервов, чая, кофе, вязаных вещей, детских рисунков и так далее. 25 декабря на фронт будут переданы 700 кг подарков.

Напомним, гражданская война в Донбассе была начата Украиной в 2014. Несмотря на тяжелое положение, независимые республики отстояли свою государственность и успешно начали развиваться. В ответ Киев смог лишь перевести войну в стадию постоянных обстрелов, поскольку армия ДНР и ЛНР может самостоятельно защитить республики.

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