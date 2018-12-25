В Житомире Деда Мороза уволили за любовь к России

Киев, , 22:27 — REGNUM Журналист Руслан Мороз, исполнявший в Житомире роль святого Николая (Дед Мороз по-украински), больше не будет развлекать людей, заявила глава управления культуры Житомирского городского совета Нина Рябенко, сообщает 25 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, журналиста обвинили в том, что он является «сторонником русского мира» и защищал «сепаратиста» — оппозиционного журналиста Василия Муравицкого.

При этом Мороз уже не первый год выступает возле главной елки в городе в роли святого Николая, однако на то, что он «сторонник русского мира», обратили внимание только сейчас.

Напомним, после государственного переворота в Киеве в 2014 году на Украине началась дискриминация граждан, поддерживающих единство с Россией и братство двух народов: русского и украинского. «Нелояльных» власти жителей страны сажают в тюрьмы, увольняют с работы и оказывают другое давление.