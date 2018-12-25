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Михаил Хазин: «2018 год был сложным, а 2019 год будет удивительным»

Общество

Известный экономист поздравил читателей ИА REGNUM с Новым годом

Михаил Хазин: «2018 год был сложным, а 2019 год будет удивительным»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Михаил Хазин

Москва, 25 декабря 2018, 21:43 — REGNUM  Господствующая модель управления миром в 2018 году дала серьёзную трещину, убеждён экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM в канун празднования Нового года.

«Уважаемые читатели ИА REGNUM, я поздравляю вас с Новым годом и желаю вам максимальных успехов и счастья в Новом году, — сказал Хазин. — Уходящий год был сложным и удивительным. Впервые за много десятилетий господствующая модель управления миром дала серьёзную трещину. И 2019 год будет годом удивительным, поскольку нужно будет понять, в каком направлении будет двигаться мир в условиях разрушения этой монопольной модели. Кроме того, будут формироваться контуры новой модели. Быть может, она ещё до конца не сформируется, но первые шаги будут сделаны именно в 2019 году. Я желаю всем быть максимально адекватными тем изменениям, которые будут происходить в мире — подхватывать их, максимально ими пользоваться и достичь больших успехов. С Новым годом!»

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