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Путин подписал закон о любительском рыболовстве

Общество

Любительская рыбалка в России остаётся бесплатной, но с рядом ограничений

Путин подписал закон о любительском рыболовстве
Иллюстрация: Kremlin.ru
Путин на рыбалке

Москва, 25 декабря 2018, 21:32 — REGNUM  Президент России Владимир Путин 25 декабря подписал закон о любительском рыболовстве, закрепляющий особенности правового регулирования в данной сфере. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, граждане России имеют право осуществлять любительское рыболовство свободно и бесплатно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

В частности, любительская рыбалка запрещается или ограничивается на водных объектах, расположенных на землях обороны и безопасности, особо охраняемых природных территориях, на участках, предоставленных для развития аквакультуры.

Также законом определяются разрешаемые и запрещаемые к использованию орудия вылова водных биоресурсов и суточная норма их добычи.

Закон был принят Государственной думой 12 декабря и одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года.

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