Экс-глава Росалкогольрегулирования арестован заочно

Москва, , 21:13 — REGNUM Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна. Заседание суда состоялось сегодня, 25 декабря.

Чуян арестован на два месяца по ходатайству следствия. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Срок ареста начнут отсчитывать со дня задержания либо экстрадиции бывшего чиновника в Российскую Федерацию.

Напомним, что Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование с момента создания данной службы в 2008 году. Против него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Детали этого дела не раскрываются.

В июле 2018 года Чуян уволился с занимаемой должности и спешно покинул Россию. Он был объявлен в международный розыск.

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