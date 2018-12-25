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В вузах ЛНР обучаются более 1 тыс. студентов с оккупированых территорий

Общество

В текущем учебном году на обучение поступили почти 550 студентов

В вузах ЛНР обучаются более 1 тыс. студентов с оккупированых территорий
Александр Дейнека. На учебе.

Луганск, 25 декабря 2018, 21:00 — REGNUM  В рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса в вузах Луганской Народной Республики (ЛНР) обучаются 1,126 тыс. студентов с территорий ЛНР, временно оккупированных Украиной, заявила начальник отдела высшего, дополнительного профессионального образования и науки министерства образования и науки республики Елена Шкарина, сообщает 25 декабря «Луганский информационный центр».

По ее словам, в 2018—2019 учебном году в вузы ЛНР с территории республики, временно оккупированной украинскими боевиками, поступили 546 студентов.

Напомним, в 2014 году Украина начала гражданскую войну в Донбассе, разделив единый народ. ЛНР и ДНР создали гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса, однако Киев не намерен работать на объединение людей: Украина отказалась от выплаты пенсий жителям республик, а киевские войска продолжают ежедневно обстреливать мирных жителей ЛНР и ДНР.

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